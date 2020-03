Der Reisestopp betrifft auch die Geschäftsreise-Flieger.

Die Reisebeschränkungen führten dazu, dass Flugzeuge am Boden und Flughäfen schließen müssten, so der Verband EBAA. Dabei sei die Geschäftsfliegerei wirtschaftlich von enormer Bedeutung.

Der europäische Verband der Geschäftsfliegerei EBAA fordert die Europäische Kommission auf zu prüfen, ob trotz des allgemeinen Reiseverbots Business-Travel-Jet-Betreiber und Flughäfen weiterhin aktiv sein können.Corona und die Reisebeschränkungen hätten "verheerende Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie und den Geschäftsflugsektor gleichermaßen", schreibt der Verband. Dabei verbinde die Business-Travel-Fliegerei dreimal mehr Ziele als die Linienfluggesellschaften, erwirtschafte fast 90 Mrd. Euro und beschäftige über 370.000 Menschen."Es ist noch zu früh, um das Ausmaß der Auswirkungen der Krise auf den Geschäftsflugverkehrssektor vollständig zu bewerten", sagte EBAA-Generalsekretär Athar Husain Khan: "Wir haben jedoch Berichte aus ganz Europa über Flugzeuge, die am Boden bleiben müssen, und über Flughäfen, die schließen und ihre Mitarbeiter entlassen müssen."Es sei "von entscheidender Bedeutung", dass die Betreiber der Geschäftsluftfahrt so schnell wie möglich wieder zum normalen Betrieb zurückkehren und damit die Erholung der Wirtschaft insgesamt unterstützen können.Auch würden von der europäischen Geschäftsluftfahrt täglich mehr als 70 medizinische Flüge vorgenommen. Diese müssten eindeutig von den Beschränkungen ausgenommen werden, so der EBAA.