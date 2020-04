Statt wie geplant am 1. Mai will die österreichische Fluggesellschaft ihren Betrieb nun erst am 2. Juni 2020 wieder aufnehmen. Grund für die Verlängerung sind die fortgesetzten Reisebeschränkungen.





Daher sehe man sich gezwungen, den Linienbetrieb der Strecke Altenrhein–Wien bis zum 2. Juni 2020 auszusetzen, teilte People's mit. Die betroffenen Passagiere würden automatisch informiert. Gäste, die einen Flug in eine Feriendestination gebucht haben, würden von ihrem Reiseveranstalter oder Reisebüro kontaktiert, sobald es gesicherte Informationen zu ihrem Reisetermin gebe.Passagiere können kostenlos auf einen anderen People’s-Flug umzubuchen. Das Reisedatum kann auch zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Das Flugticket behält seine Gültigkeit sowie den Ticketwert für ein Jahr ab Buchungsdatum.