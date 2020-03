Oliver Winzer soll unter anderem das Neukundengeschäft von BCD Travel in Deutschland forcieren.

Neue Gesichter im Vertriebsteam von Geschäftsreiseanbieter BCD Travel: Lisa McKenzie und Oliver Winzer sollen den Vertrieb in Europa, dem Nahen Osten sowie in Afrika verstärken.

Lisa McKenzie hat dabei den Posten des Senior Vice President Sales für Europa, den Nahen Osten und Afrika (Emea) übernommen. Die erfahrene Managerin hat ihren Sitz in London und leitet von dort aus das Emea-Vertriebsteam. Dabei soll sie nicht nur Neukunden gewinnen, sondern auch dazu beitragen, die Reiseprogramme bestehender Firmenkunden zu optimieren und Komplexitäten spürbar zu vereinfachen.Zu ihren neuen Mitarbeitern zählt auch Oliver Winzer, der zum Vice President Sales in der Region Emea berufen wurde. Der gebürtige Berliner ist in seiner neuen Position vor allem für das Neukundengeschäft in Deutschland und Skandinavien verantwortlich.Der 51-Jährige kommt von Wettbewerber CWT, wo er das Key-Account-Management-Team für Deutschland und Österreich leitete. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählten zudem Geschäftsreiseanbieter Egencia und GDS-Betreiber Amadeus.