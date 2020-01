Ein frisches Jahrzehnt hat begonnen. Und für dieses wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern alles erdenklich Gute.

Wir hoffen, Sie sind gut "hineingekommen" ins Neue Jahr. Vielleicht hatten Sie ja sogar die Möglichkeit, zwischen den Jahren, wie man so sagt, ein wenig auszuspannen und Abstand zu gewinnen zum Berufsalltag.Denn fest steht schon jetzt: Auch 2020 wird für die Geschäftsreise wieder ein ereignisreiches Jahr. Viele Themen werden ihre Fortsetzung finden – von A1 über NDC bis zur Margensteuer. Ebenso wird über den Klimaschutz, über die Bahn und über die Veränderungen in der Airline-Welt weiter diskutiert werden.Was es Neues gibt? Lassen wir uns überraschen. Der BizTravel-Newsletter wird Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, in gewohnter Weise informieren.