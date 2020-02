Yilmaz Yildirimlar

Yilmaz Yildirimlar, bislang für Zentral- und Südeuropa zuständig, ist jetzt zusätzlich für Osteuropa, Russland und die Türkei verantwortlich. Nordeuropa-Chef Tom Flanagan Karttunen bekommt zusätzlich Westeuropa, Großbritannien und Irland.

Yildirimlar begann seine Karriere bei Radisson 1995 in Wien und hatte anschließend verschiedene Führungspositionen in Radisson-Blu-Hotels in Amsterdam, Manchester und Bukarest inne. Als District Director war er von 2011 bis 2014 für Südosteuropa tätig und wurde später zum Regional Direktor für Osteuropa mit Sitz in Moskau ernannt.Im Jahr 2017 ist er zum Area Senior Vice President, Central & Southern Europe berufen worden. Yilmaz Yildirimlar hat Hotelmanagement in Österreich und Washington studiert und einen MBA in Finanzen sowie mehrere Abschlüsse an der Cornell University, New York in den Bereichen Führung, Immobilien- und Vermögensverwaltung.Zu seinen neuen Ländern gehören neben Russland auch die Ukraine, Georgien und die Türkei. Die Region umfasst mehr als 90 Hotels in Betrieb und in der Entwicklung. Die Region Zentral- und Südeuropa mit 18 Ländern umfasst 86 Hotels in Betrieb und 25 in der Entwicklung.Neben Yilmaz Yildirimlar gibt die Radisson Hotel Group auch die neue geografische Verantwortlichkeit von Tom Flanagan Karttunen bekannt. Der jetzige Area Senior Vice President für Nordeuropa erhält zusätzlich die Regionen Großbritannien, Irland und Westeuropa (UKIWE). Tim Cordon führt die Geschäfte der Radisson Hotel Group weiterhin als Area Senior Vice President für den nahen Osten und Afrika.