Die Lufthansa verhandelt mit der Bundesregierung über Staatshilfen. Knackpunkt ist offenbar der Einfluss des Staates. Jetzt droht die Airline mit Insolvenz.Die Lufthansa prüft, ob sie Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt, falls sich der Konzern mit der Regierung nicht auf Staatshilfen verständigt. Das bestätigte ein Sprecher der Airline. Der Vorstand der Lufthansa prüfe derzeit alle Optionen, dazu gehöre die Insolvenz samt eines sogenannten Schutzschirmverfahrens.Damit will der Luftfahrt-Konzern offenbar vermeiden, dass sich der Staat finanziell an der Airline beteiligt und diese damit teilweise verstaatlicht. Den Politikern trauen die LH-Manager aber nicht zu, das Unternehmen aus der Krise zu führen. Wie berichtet verhandelt die Lufthansa derzeit mit der Bundesregierung über Staatshilfen. Berichten zufolge benötigt der Konzern bis zu 10 Mrd. Euro, um aus der Corona-Krise zu kommen.Das Problem: Offenbar verlangen einige Politiker im Gegenzug für die Staatsgelder eine wirtschaftliche Einflussnahme auf den Konzern. Dies lehnt dieser vehement ab und droht daher mit einer Pleite. Dabei soll es sich nach Vorstellung der Lufthansa um eine Insolvenz in Eigenverantwortung handeln, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Vorgeschaltet wäre jedoch ein sogenanntes Schutzschirmverfahren, wie es auch der Ferienflieger Condor hinter sich hat.Vor allem linke Politiker und Gewerkschaften fordern von der Lufthansa, sich offen für politische Einflussnahme zu zeigen, sollten Staatsgelder fließen. In jedem Fall müsse die Lufthansa garantieren, alle Arbeitsplätze zu erhalten. Erst vor wenigen Tagen hatte LH-Chef Carsten Spohr in einem Video an seine Beschäftigten gesagt, dass der Konzern nach der Krise über 100 Flugzeuge und 10.000 Jobs zu viel verfüge.Es sei zwar nicht Ziel, diese alle abzubauen, also die Mitarbeiter zu entlassen – klar dürfte aber sein, dass zumindest Teile der Stellen wegfallen würden. Insgesamt arbeiten 130.000 Menschen bei dem Konzern. Dass die Lufthansa nun mit einer Isolvenz drohe, sei der Versuch, die Politik unter Druck zu setzen, ließ die Gewerkschaft Ufo verlautbaren.Das Problem ist, dass die 10 Mrd. Euro Staatshilfe für Lufthansa nicht allein aus Deutschland kommen sollen, sondern ebenso aus Österreich, Belgien und der Schweiz. Sollte das Unternehmen jedoch den deutschen Politikern Einflussnahmen auf den künftigen wirtschaftlichen Kurs einräumen, werden dies nach Ansicht von LH-Chef Spohr auch Österreich, Belgien und die Schweiz verlangen. Außerdem könnten auch einzelne Bundesländer wie Hessen und Berlin dies fordern. Dann aber sei das Chaos perfekt.Ein Schutzschirmverfahren, wie es Condor durchlaufen hat, bietet die Möglichkeit, das sich Lufthansa eines Teils ihrer Schulden und Rentenzahlungen entledigen könnte. Dennoch ist eine solche Maßnahme immer mit Risiken verbunden. Das zeigt der Fall Condor, wo plötzlich der Käufer einfach abgesprungen ist und erneut Staatshilfen aus Steuergeld nachgeschossen werden müssen, um ein Überleben von Condor zu sichern.Das Schutzschirmverfahren hätte jedoch den Vorteil, dass dieses bereits vor einer möglichen Insolvenz ausgerufen werden kann. Üblich ist dieses Instrument in den USA. Die weitaus meisten amerikanischen Fluggesellschaften wurden auf diese Weise nach den Terroranschlägen von 2001 gerettet und saniert.