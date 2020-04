"Geschäftsreise Insider", so nennt sich eine neue Podcast-Serie, für die der Moderator Leif Ahrens mit Branchengrößen, Entscheidern, Travel Managern, Geschäftsreisenden und weiteren interessanten Persönlichkeiten über Business-Travel-Themen spricht.

Unter dem Motto "Geschäftsreise Insider" bietet der VDR in dem Podcast Neuigkeiten und Hintergründe aus der Welt des Business Travel – informativ und unterhaltsam aufbereitet.„Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, unseren Podcast kann man auf dem Weg ins Büro ebenso hören wie zuhause oder auf der Joggingrunde", wirbt VDR-Hauptgeschäftsführerin der ersten Ausgabe des Audio-Formats. "Wir erreichen damit viele Menschen nebenbei – und das mit spannenden Themen aus der Branche. Wir wollen Wissen teilen, aber auch Unterhaltung bieten."In Folge zwei berichtet VDR-Vizepräsidentin, was Fluggesellschaften und ihre Kunden in der Corona-Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen und Anbieter voneinander erwarten. Wie sich die Welt der Geschäftsreise durch die Corona-Pandemie verändern wird und wie sich Geschäftsreise-Organisatoren auf neue Tätigkeitsschwerpunkte vorbereiten können, darüber spricht der UnternehmensberaterIn der aktuellen Folge drei.„Wir wollen über Digitalisierung und Technologien reden, über Sicherheit auf Reisen, aktuelle Themen, die Branche bewegen, über Luftfahrt, Bahn, Hotellerie, Reisebüro, aber auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, sagt Biehl.Den VDR-Podcast gibt es zum Anhören auf der VDR-Website unter: