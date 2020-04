Bis gestern Vormittag erlagen in Deutschland fast 3000 Menschen dem Coronavirus. Offiziiell infiziert sind 126.600. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch.

In Deutschland sind bis Dienstagvormittag mehr als 126.600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag: mehr als 124.100). Mindestens 2998 (Vortag: 2834) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte starben bislang bundesweit. Das geht aus einer uswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts haben in Deutschland rund 68.200 Menschen die Infektion überstanden. Die höchsten Infiziertenzahlen weist Bayern mit mehr als 33.300 nachgewiesenen Fällen und mindestens 834 Toten auf. Experten rechnen auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.