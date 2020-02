Gut unterwegs: Firmenkunden und Geschäftsreisende bescherten BCD Travel 2019 einen steigenden Umsatz.

Weltwirtschaftliche Unsicherheiten und politische Konflikte sind im vergangenen Jahr auch an Geschäftsreiseanbieter BCD Travel nicht spurlos vorbei gegangen. Trotzdem konnte der Dienstleister seinen vermittelten Umsatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern.

Der Gesamtumsatz der internationalen Geschäftsreisekette lag 2919 bei 27,5 Mrd. US-Dollar (25,5 Mrd. Euro), rund ein Prozent mehr als 2018. 10,9 Mrd. Dollar (10,1 Mrd. Euro) entfallen dabei auf die Franchisenehmer von BCD Travel. Der Umsatz aus dem Geschäft mit Neukunden lag laut Unternehmensangaben bei umgerechnet 926 Mio. Euro.Neben dem organischen Wachstum setzt BCD Travel dabei weiter auch auf Zukäufe. So hat der Dienstleister 2019 die nordamerikanische Adelman Travel Group gekauft und die Mehrheit am bisherigen Partner in Japan, der Hitachi Travel Group, übernommen. Außerdem erwarb BCD Meetings & Events die US-Agentur L37 Creative. Diese Aquisitionsstrategie dürfte BCD Travel auch 2020 fortsetzen."Wir sind zufrieden mit unserem Wachstum im vergangenen Jahr", zieht Global Chief Financial Officer Cees Batenburg eine erste Bilanz. Für den kommenden Monat kündigte der BCD-Finanzchef die Veröffentlichung weiterer Zahlen an. Ob BCD Travel auch im laufenden Jahr zulegen kann, bleibt fraglich. Aufgrund des Corona-Virus sei das Geschäft branchenweit jedenfalls nur verhalten angelaufen, so Batenburg weiter.