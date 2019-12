Wie viel CO2 Unternehmen zum Beispiel auf ihren Flügen verursachen, kann Egencia jetzt mit Hilfe einer neuen Funktion seiner Reporting-Plattform ermitteln.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen auch die Geschäftsreisebranche: Geschäftsreiseanbieter Egencia zeigt den Kunden künftig den jeweiligen CO2-Ausstoß in Verbindungen mit Flügen und Hotelübernachtungen an.

So bietet der Dienstleister im Rahmen seines Analytics Studio in Zukunft Dienstleister sogenannte Dashboards für die Flug- und Hotelbranche zur Verfügung, die den Travel Managern der Unternehmen einen Echtzeit-Einblick in den CO2-Ausstoß liefert, den die jeweiligen Flüge und Hotelübernachtungen verursachen. Eine Plattform mit entsprechenden Informationen für die Bahnbranche soll laut Egencia Anfang 2020 folgen. Dabei können die Informationen nach zahlreichen Filtern sortiert werden: So kann die Emissionsmenge zum Beispiel nach Abteilung, Reise, dem einzelnen Reisenden oder auch nach Flugstrecken und einzelnen Hotels gefiltert werden."Nachhaltigkeit liegt vielen Unternehmen am Herzen, die sowohl ihr Wachstum steigern als auch ihren COFußabdruck verkleinern wollen", äußert Tristan Smith, Vice President of Customer Success bei Egencia. "Geschäftsreisen sind für diese beiden Unternehmensziele ausschlaggebend. Durch unseren Arbeitsbereich für CO-Ausstoß geben wir unseren Kunden die Möglichkeit umgehender, intuitiver Einblicke, die nicht nur ermöglichen, ihren CO-Ausstoß zu bestimmen, sondern auch, noch heute zu handeln und einen weiteren Schritt nach vorne zu tun", so Smith weiter.Der Bereich für CO-Ausstoß basiert auf einem firmeneigenen Algorithmus, der von Datenforschern bei Egencia anhand von internationalen Branchenstandards für die Messung und Auswertung von CO-Ausstoß entwickelt wurde.