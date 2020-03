Flugbuchungen auch via Smartphone sind bei CWT nun kein Problem mehr.

Geschäftsreiseanbieter CWT erweitert seinen Service für Firmenkunden und Geschäftsreisende: So hat der Dienstleister eine webbasierte Flugbuchungsmöglichkeit für seine globale Business-Travel-Plattform myCWT freigeschaltet.

Zusätzlich zu den von den Unternehmen ausgesuchten Online-Buchungsplattformen können Business Traveller ihre Hotel- und Flugbuchungen nun über alle Service- und Buchungskanäle von Geschäftsreiseanbieter CWT – Internet, mobile Endgeräte, E-Mail, Telefon und Messaging-Dienste – durchführen.Der neue Service sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, den Kunden noch bessere Reiseerlebnisse und -erleichterungen zu bieten, wirbt Niklas Andreen, Chief Traveller Experience Officer bei CWT, für die Buchungslösung. "Unsere Kunden haben eine kostenfreie Buchungstechnologie gewünscht, die der der OTAs entspricht, die aber den Vorteil der integrierten Reiserichtlinie bietet. Wie bieten dies mit einer Buchungsauswahl an, die schnell und einfach ist", so Andreen weiter.Die Einführung der webbasierten Flugbuchungen ist eine von mehreren Verbesserungen der eigenen Buchungsplattform, die CWT für dieses Jahr ankündigt. Zum Start nach einer erfolgreichen Beta-Phase mit elf Firmenkunden ist die neue Anwendung in 25 Ländern – darunter auch Deutschland – und 13 Sprachen verfügbar und wird den Firmenkunden laut Unternehmen 2020 innerhalb von mehreren Phasen bereitgestellt.