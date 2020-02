Erica Antony

Der Geschäftsreiseanbieter CWT schafft mit der Stelle des Chief Product Officers eine neue Stelle. Erste Inhaberin ist Erica Antony.

In dieser neu entwickelten Position soll sich Erica Antony vor allem darauf konzentrieren, neue Produktstrategien und -angebote für den Geschäftsreisemarkt zu entwickeln. Darüber hinaus soll sie als Chief Product Officer (CPO) auch dafür sorgen, dass die Wünsche der Firmenkunden schneller erkannt und wenn möglich in entsprechende Produkte und Dienstleistungen umgewandelt werden. Sie berichtet dabei direkt an Patrick Andresen, den bei CWT für die USA verantwortlichem Executive Vice President & Chief Strategy and Commerce Officer.Vor ihrem Wechsel zu CWT war Antony als Vice President für das Produktmanagement bei Workfront tätig, einem US-amerikanischen Software-Hersteller im Bereich des Arbeitsmanagements. Zu ihren früheren Arbeitgebern zählten gloable Technikunternehmen wie Symantec, Verita und Arcserve.