Bislang verbindet der albanische Billigflieger Düsseldorf mit Tirana. Ende März sollen auch Hamburg und Frankfurt ins Streckennetz kommen.

Die 2015 gegründete Airline fliegt vor allem Ziele in Italien an, einige gemeinsam mit Blu Express. Vom 29. März 2020 an startet dann zweimal wöchentlich eine Boeing B-737 von Frankfurt nach Tirana. Vom 2. Juni an sind drei Umläufe geplant.Hamburg wird vom 30. März an ebenfalls zunächst zweimal pro Woche angesteuert, vom 3. Juni an dann dreimal.