Die italienische Fluggesellschaft startet vom 29. März 2020 an in die norditalienische Metropole. Der Flug wird täglich angeboten.

Hamburg–Mailand (Linate) wird damit zu den internationalen Destinationen von Alitalia neu hinzugefügt. Sieben Mal pro Woche bietet die Fluggesellschaft die Verbindung ab der Hansestadt mit 88-sitzigen Embraer E175-Flugzeugen und zwei Reiseklassen (Business und Economy) an.Los geht es täglich um 14.35 Uhr in Hamburg (Ankunft Mailand 16.25 Uhr). In Mailand startet Alitalia um 11.40 Uhr in Richtung Hamburg (Ankunft 13.30 Uhr). Die Tarife sind bereits im GDS abrufbar.