Dorint-Chef Dirk Iserlohe vermisst beim Konjunkturpaket Hilfen für mittelständische Hotelunternehmen.

Der Dorint-Geschäftsführer Dirk Iserlohe reiht sich in die Schar der Konjunkturpaket-Kritiker ein. Traditionelle deutsche Hotelgesellschaften würden von den Maßnahmen nicht profitieren, bemängelt der Unternehmer.

Mangelnden Einsatz kann man Dirk Iserlohe nicht vorwerfen. Sieben Briefe hat er bereits an Bundeskanzlerin Angela Merkel und deren Regierung in den vergangenen Wochen und Monaten geschrieben, um auf die prekäre Situation der Hotellerie in Corona-Zeiten hinzuweisen. Nun ist ein weiteres Schreiben hinzugekommen. Dabei nimmt der Chef der Dorint-Hotelkette Stellung zum Mitte der Woche von der Koalition aufgelegten Konjunkturprogramm und fordert dringend Nachbesserungen."Sie und Ihre Minister haben mit Ihrem Programm etwa 15 Prozent der Arbeitnehmer der Branche des Tourismus vergessen", schreibt er an Kanzlerin Merkel und nimmt Bezug auf die geplanten Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen im Volumen von insgesamt 25 Mrd. Euro. Denn diese Betriebskosten-Zuschüsse, so Iserlohe, würden nur für Betriebe mit bis zu 249 Mitarbeiter greifen. Zahlreiche hiesige Hotelketten – darunter auch Dorint – könnten diese so dringend benötigte Hilfe daher nicht in Anspruch nehmen. Hier müsse nachgebessert werden, damit auch Hotelgesellschaften mit mehr als 249 Beschäftigten die Zuschüsse in Anspruch nehmen könnten.Iserlohe hält es für angebracht, wenn sein Unternehmen einen Zuschuss von einer Million Euro pro 1000 Mitarbeiter im Monat erhalten würde. Selbst dann müsste die Hotelkette mit ihren rund 60 Häusern, die etwa 4500 Mitarbeiter beschäftigt, noch die Hälfte der unverschuldeten Verluste tragen. Schließlich verliert die Dorint-Gruppe eigenen Angaben zu Folge derzeit etwa 5,7 Mio. Euro pro Monat.Kritisch sieht er auch die angekündigte temporäre Senkung der Mehrwertsteuer fürs zweite Halbjahr. Für die Hotellerie sei dies keine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme. Zumal dieser Schritt in einer Phase erfolge, in der keine oder kaum Umsätze generiert würden. Iserlohe. "Das bringt unserer Branche gar nichts. Denn insbesondere Tagungshotels stehen derzeit leer und selbst die Ferienhotels können noch länger keinen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften." Zumal die Politik ja auch davon ausgehe, dass die Mehrwertsteuer-Senkung an die Kunden weitergegeben werde.