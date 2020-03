Auch Asiana setzt bis zum 7. April den Betrieb aus. Die A-380 wurden allerdings schon jetzt nicht mehr eingesetzt.

Wettbewerber Kroean Air bedient die Verbindung bereits seit dem 5. März nicht mehr. Asian will nach dem 7. April drei wöchentliche Flüge anbieten. Das geht aus einer Mitteilung an die Reisebüros hervor.

Bis gestern flog Asiana statt wie gewohnt siebenmal noch fünfmal zwischen Frankfurt und Seoul. Nun soll der Flugverkehr bis zum 7. April erst einmal ganz ruhen. Korean hatte angekündigt, die Verbindung bis zum 25. April auszusetzen.Ebenfalls vom 1. April 2020 an müssen sich alle nach Südkorea einreisenden Passagiere direkt in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Reisende, die über keine eigene Wohnung in Korea verfügen, kommen in einen vom Staat zugewiesenen Quarantäneort. Dafür werden pro Tag etwa 75 Euro fällig.Bereits vor dem Abflug nach Korea wird Fieber gemessen. Beträgt die Temperatur 37,5 Grad Celsius oder mehr, wird der Flug verweigert. Die Flugkosten werden erstattet.