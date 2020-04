Mittelsitze beziehungsweise jeder zweite Sitz in einer Reihe könnten nach Aufhebung der strengen Corona-Maßnahmen möglicherweise frei bleiben.

Wer nach Aufhebung der strikten Corona-Maßnahmen ins Flugzeug steigt, muss möglicherweise Maske tragen. Auch werden mehr Passagierbusse eingesetzt, damit die Menschen in den Fahrzeugen genügend Platz haben.

Das sieht ein Konzeptpapier der deutschen Luftfahrtbranche vor, welches der Deutschen Presse-Agentur dpa vorliegt. So sollen die Passagiere den Mundschutz vom Einsteigen in die Maschine bis zu ihrem Verlassen ununterbrochen tragen, heißt es darin.Das 20-Punkte-Programm sieht zudem an den Flughäfen Maßnahmen vor, um das Corona-bedingte Abstandsgebot einhalten zu können. Luftigere Warteschlagen gehören ebenso dazu wie der Einsatz von mehr Passagierbussen auf dem Vorfeld, damit die Menschen in den Fahrzeugen nicht gedrängt stehen. Außerdem soll fürs Einsteigen in die Maschinen deutlich mehr Zeit sein. Nur so können die Passagiere mit genügend Abstand in die Flugzeuge gelangen. Dasselbe gilt für die Gepäckabfertigung.Bereits vor dem Abflug sollen die Passagiere zudem auf Fieber überprüft werden. Außerdem müssen sie beim Einchecken versichern, dass sie nicht an Corona leiden.Das Papier enthält jedoch nicht den Vorschlag von Easyjet-Chef Johan Lundgren, in den Dreierreihen in den Maschinen den jeweiligen Mittelsitz freizulassen. Dies hätte zur Folge, dass die Flugticket-Preise deutlich steigen müssten, da die Fluggesellschaften ihre Flieger um etwa 33 Prozent geringer auslasten könnten. Dennoch ist auch diese Maßnahme weiterhin im Gespräch. Denn würden alle Sitze besetzt, würden die Passagiere viel zu eng nebeneinander sitzen und das Abstands-Gebot wäre nicht mehr einzuhalten.Die Vorschläge haben Fluggesellschaften und Flughäfen gemeinsam erarbeitet und an die Bundesregierung weitergeleitet. Gelten sollen sie von dem Zeitpunkt an, an dem sich der Flugverkehr normalisiert, da die Länder ihre Einreisesperren aufheben. Wann dies der Fall sein wird, ist noch unklar. Gültig sein sollen sie zunächst für sechs Wochen. Laut "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll auch die Europäische Union derzeit über ähnliche Vorschläge diskutieren.