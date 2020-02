Der weltweit größte Autovermieter geht eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Ayn Zain Global, Teil von Private Project Developments (PPD), ein. Damit bringt der US-Anbieter die Marken Enterprise, National und Alamo in den Oman.

An der Partnerschaft ist außerdem Al Jomaih Auto Rental (Ajar) beteiligt, Master-Franchisenehmer von Enterprise für mehrere Länder in der Region.Bei PPD handelt es sich um ein 1992 von Amer Hamed Al Suleimani gegründetes Unternehmen, das heute in vielen Branchen tätig ist. PPD ist mittlerweile auch im Freizeit- und Tourismus-Sektor aktiv und stellt daher auch Mietwagen bereit. Künftig wird das Unternehmen auf den Flughäfen Muscat, Salalah und Duqm tätig sein.Dadurch baut Enterprise Holdings die Präsenz in der Region weiter aus. In Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Kuwait und Jordanien sind die Marken von Enterprise bereits verfügbar.