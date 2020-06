Die Imex America sollte vom 15. bis 17. September 2020 in Las Vegas stattfinden. Globale Reisebeschränkungen machten eine zuverlässige Planung jedoch unmöglich, heißt es.

Mit "großem Bedauern und großer Enttäuschung" gebe man bekannt, dass man die schwierige Entscheidung getroffen habe, nach der Imex in Frankfurt auch die zweite Veranstaltung – die Imex America 2020 – abzusagen, teilten die Veranstalter Ray Bloom und Carina Bauer in einem Brief mit. Als Termin war der 15. bis 17. September 2020 in Las Vegas geplant."Unsere Branche wurde durch die weltweiten Sperrungen und Reisebeschränkungen aufgrund Corona stark in Mitleidenschaft gezogen, und wir hatten uns eigentlich gefreut, diesen Herbst in Las Vegas wieder zusammenzukommen", heißt es weiter. "Die Imex America war zu einem Leuchtturm der Hoffnung für die gesamte Veranstaltungsbranche geworden." Man sei enttäuscht, dieser Erwartung nicht gerecht werden zu können.Erstens könne den Ausstellern nicht garantiert werden, dass eine bestimme Zahl an Besuchern komme, da in vielen Ländern nach wie vor Reiseverbote gelten. Es könne nicht gesagt werden, wann diese aufgehoben werden.Diese Unsicherheit erschwere zweitens auch eine zuverlässige und rechtzeitige Planung der Messe. Dies könne nicht in letzter Minute "über Nacht" geschehen.