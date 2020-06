Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Dienstag, 16. Juni 2020

Montag, 15. Juni 2020

Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon: Am Donnerstag (18. Juni) veranstalten der VDR und wir von BizTravel unser. Seit 13 Jahren betreiben wir diese Veranstaltungsreihe für Travel Manager im Mittelstand mit großem Erfolg – zwei Events pro Jahr in unterschiedlichen Städten. Natürlich immer persönlich und vor Ort! Unsere 25. "Jubiläumsausgabe" fand kurz vor Corona statt – Ende November 2019 in Berlin.Eigentlich war als nächster Termin der 18. Juni in Heidelberg geplant. Klar: Vor Ort funktioniert das (noch) nicht. Relativ kurzfristig haben wir uns für eine digitale Variante entschieden, zu der sich kaum weniger Teilnehmer angemeldet haben als für die klassische Vor-Ort-Version. Im Fokus steht das Thema Corona, egal ob in rechtlicher Hinsicht, bei Reiserichtlinien oder bei Einreisen. Wir werden berichten – an dieser Stelle.Und Heidelberg haben wir kurzerhand verschoben: Dort treffen wir uns amzu dem dann 28. Forum Geschäftsreisen. Zuvor findet – drücken wir die Daumen! – unser für dieses Jahr geplante zweite Forum ordnungsgemäß amstatt.Spüren Sie schon etwas, liebe BizTravel-Leserinnen und -Leser? Oder reisen Sie sogar selbst schon wieder? Laut aktueller Umfrage des VDR bei seinen Mitgliedern erlauben inzwischen wieder 83 Prozent der deutschen Unternehmen Geschäftsreisen – wenn auch nur in begründeten Ausnahmefällen. Ende März waren das gerade mal 52 Prozent gewesen.Ehrlich gesagt: Wenn ich mich mit Travel Managern unterhalte, bekomme ich nach wie vor die Auskunft: "Also bei uns sind Geschäftsreisen nach wie vor nicht gestattet." Zumal bis auf die zwei Handvoll EU-Staaten, die seit dem 15. Juni wieder ihre Grenzen offen stehen haben, für fast alle anderen Länder der Welt Reisewarnungen gelten (wenn auch zugegebenermaßen nur solche touristischer Art).Mir sagen viele Travel Manager, dass sie sich derzeit noch höchst unwohl fühlen würden, wenn sie eine Reise buchen müssten: Ist der Reisende wirklich ausreichend vor einer möglichen Ansteckung geschützt? Gilt meine Auslandsreiseversicherung überhaupt bei Pandemien und bei Reisewarnungen (dieser Frage gehen wir in der nächsten fvw sehr ausführlich nach)? Erfülle ich als Unternehmen also die Fürsorgepflicht, zu der ich ja gesetzlich aufgerufen bin?Ich wünsche mir, dass geschäftliches Reisen irgendwann wieder zum Alltag wird – auch, weil ich selbst gern unterwegs bin und trotz aller Online-Technik davon überzeugt bin, dass das persönliche Gespräch nicht zu ersetzen ist.Trotzdem befürchte ich, dass wir bis dahin noch einen langen Weg vor uns haben. Zumindest wird die Branche wohl abwarten, wie sich das seit dieser Woche wieder möglich gewordene touristische Reisen in 26 europäische Staaten so gestalten wird.