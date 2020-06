An dieser Stelle berichtet BizTravel-Chefredakteur Oliver Graue über seine Woche im Business Travel.

"Warum ich gern Snutenpulli trage", so hatte ich meinen Blog von vorletzter Woche überschrieben. Und die vielen Reaktionen darauf, die ich von Ihnen per Mail bekommen habe, zeigen nur: Dialekt ist "in" und keineswegs verstaubt oder unerwünscht. Ganz im Gegenteil schätzen viele Menschen die Sprache, die in ihrer Umgebung gesprochen wird, ganz besonders – auch wenn im Geschäftsleben natürlich das Hochdeutsche dominiert.Snutenpulli – so nennen wir in Hamburg die Mund-Nasen-Bedeckung. Ein viel schöneres Wort, eines, das geradezu dazu anregt, die Maske auch wirklich zu tragen. Ihre Mails belehrten mich nun, dass längst nicht allein die Norddeutschen einen eigenen Begriff hierfür geschaffen haben. "Wir nennen es Schnüssjardinche", schrieb eine BizTravel-Leserin aus dem Rheinland – also die Gardine für den Mund. Und von "Babellappe", so berichtet ein hessischer Nutzer, spricht man in Frankfurt und Umgebung.Es gibt noch viel mehr Ausrücke, die allesamt schöner sind als "Mund-Nasen-Bedeckung": "Waffldüchla" sagt man etwas in Franken, alternativ auch "Schbodsbremsn". Manch ein Schwabe wiederum spricht vom "Maultäschle", das man im Gegensatz zu seinem Namensgeber natürlich nicht essen kann. Etwas derber gibt man sich im Ruhrgebiet ("Fratzenschlüpper"), während man in Mecklenburg-Vorpommern vom "Schnutenpulli" (mit "sch") redet. Und in Sachen schließlich zieht sich so mancher den "Dröbbelschuddz" auf.Gar keine Frage: Gegen Rassismus bin ich auch, ich lehne ihn sogar sehr entschieden ab. Auf gar keinen Fall gehe ich aber aus diesem Grund in Corona-Zeiten auf die Straße. Die Bilder vom Wochenende finde ich erschreckend: Dicht an Dicht drängen sich Zehntausende, um – oft ohne Mundschutz – ihre Parolen herauszubrüllen.Damit tragen diese Menschen dazu bei, dass sich das Virus wieder ausbreiten kann und für viele Menschen Ansteckung oder sogar Tod bedeuten kann. Die Demonstranten handeln rücksichtslos gerade gegenüber Älteren und Kranken. Ich stimme daher dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach zu, der den Protesten eine verheerende Wirkung bescheinigt. Klar, Demonstrationen sind wichtig und gehören zur grundgesetzlich verbrieften Meinungsfreiheit - aber das würde auch lautlos funktionieren, mit Bannern, Plakaten, und vor allem mit Abstand und Mundschutz. Die Touristiker haben gezeigt, wie das geht!Mein erster Urlaub in Corona-Zeiten ist vorüber – und er war schön! Fünf Tage lang waren wir auf Rügen, haben die herrliche Landschaft und das tolle Wetter genossen. Sowohl dem Personal als auch den Gästen in den Hotels, den Restaurants und auf den Wegen kann man nur ein gutes Zeugnis ausstellen: Fast alle verhalten sich enorm verantwortungsbewusst, halten Abstand und tragen in den Gebäuden Mundschutz. Schade, dass nicht jeder so handelt (siehe oben)!