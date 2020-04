Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

An dieser Stelle berichtet BizTravel-Chefredakteur Oliver Graue über seine Woche im Business Travel.

Freitag, 17. April 2020

Montag, 20. April 2020

Dienstag, 21. April 2020

Blog Warum Corona jetzt auch unsere Sprache befällt

Soll ich es als Geburtstaggeschenk verstehen? Am 4. Mai sollen die Friseursalons wieder öffnen – wenn es denn bis dahin bei der rückläufigen Entwicklung der Corona-Infektionen bleibt. Das wäre genau an meinem Geburtstag! Und so sehr es mein Haarschopf auch nötig hätte: Vermutlich werde ich es mir trotzdem verkneifen, genau an diesem Tag zum Friseur zu gehen. Denn dann müsste ich mich wohl auf stundenlange Wartezeiten einstellen: So wie für gewöhnlich am ersten warmen Tag des Jahres die Eissalons gestürmt werden, dürfte dies am 4. Mai für die Friseursalons zutreffen. Und wegen des Abstand-Gebots könnten sich die Schlangen sogar quer durch die Innenstädte ziehen. Nein – auf ein oder zwei Wochen mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Zur Not kann ich mir ja einen Hut aufsetzen.Verkürzte Sommerferien? Gar keine Ferien? Oder Verschieben des Sommerurlaubs in den Herbst? Eine spannende und kontroverse Diskussion. Diejenigen, die sowieso nicht verreisen wollten, plädieren in der Regel für die Beibehaltung der normalen Termine. Hingegen fürchten Reisende, dass sie in diesem Fall 2020 gar keine längere Ausfahrt unternehmen können, da im Sommer die meisten Länder möglicherweise ihre Grenzen noch dicht haben. Sie sagen sich: dann lieber erst im Herbst reisen – Hauptsache überhaupt noch. Schauen wir, wie das ausgeht.Viel wird derzeit darüber geredet, wie wohl "das Leben nach Corona" aussehen wird. Werden die Menschen weiter reisen? Werden sie noch (persönlich) miteinander sprechen? Wie wird sich ihr Einkaufsverhalten dauerhaft ändern? Werden wir noch geschäftlich unterwegs sein? Wird man vielleicht gar nicht mehr zum Friseur gehen, werden also Corona-Grusel-Frisuren zum neuen Trend? Wie dem auch sei: In den vergangenen Tagen habe ich mit vielen Angehörigen der Business-Travel-Branche über die Zukunft dieser Industrie gesprochen. Ein Resümee all dieser Gespräche lesen Sie in der am Freitag erscheinenden fvw-Ausgabe.So viel sei aber schon jetzt verraten: Mit einer Corona-Revolution rechnet niemand. Stattdessen werden sich Entwicklungen, die bereits vor einigen Jahren einsetzten, weiterentwickeln, manches in einem vermutlich schnelleren Tempo als zuvor. Vor allem in puncto Reisesicherheit – Travel Risk Management – könnten nun auch jene Unternehmen von dessen Notwendigkeit überzeugt worden sein, für die das Thema Sicherheit (zu dem auch die Gesundheit der Reisenden gehört) aus Kostengründen keine große Rolle gespielt hat.