Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

An dieser Stelle berichtet BizTravel-Chefredakteur Oliver Graue über seine Woche im Business Travel.

Dienstag, 25. Februar 2020

Sonntag, 23. Februar 2020

Donnerstag, 20. Februar 2020

Nun geht das Messe-Hopping so richtig los. Morgen und übermorgen steht die Business Travel Show in London auf dem Programm, Europas größte Geschäftsreisemesse. Und kommende Woche folgt die Berliner ITB als weltgrößte Tourismusmesse. Für beide Veranstaltungen sind meine Terminpläne – und die meiner Kollegen – längst wieder übervoll. Das Ganze ist zugegebenermaßen sehr stressig, doch es macht auch Spaß. Zumal wir erneut die tägliche Messezeitung der ITB schreiben und produzieren: das fvw ITB Daily.Gewiss, wir leben in stürmischen Zeiten. Damit meine ich nicht nur die weltpolitische Lage. Ich meine es auch im wortwörtlichen Sinn: Es herrscht mitunter stürmisches Wetter. Vorvergangene Woche hat die Bahn vorbeugend den Fernverkehr gestoppt, viele Airlines cancelten ihre Strecken – was angesichts der Heftigkeit von "Sabine" absolut verständlich war. Heute nun wurden etliche Karnevalsumzüge und Veranstaltungen abgesagt – weil es erneut (ketzerisch ausgedrückt) wehte.Ohne grundsätzlich an vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen zu zweifeln, frage ich mich doch: Seit wann sind wir eigentlich so empflndlich? So ängstlich? Noch vor 15 oder 20 Jahren wären Stürme wie diese als klassisches Winterwetter durchgegangen, und selbst die Bahn wäre ihrem einstigen Werbeslogan nachgekommen: "Alle reden vom Wetter – wir nicht!"Auch wenn es die Zeit nicht zuließ, dass ich die Stadt wirklich genießen konnte: Ein wenig Zürich konnte ich dann doch "schnuppern". Zu einem sehr spannenden Gespräch war ich in die Stadt gereist (in einer der kommenden fvw-Ausgabe und später auf biztravel.de zu lesen). Aber bevor ich mich wieder auf die Rückreise machte, waren ein paar Schritte am Zürichsee höchst willkommen – schöne Stadt, tolle Landschaft, gutes Wetter. Leider nur sehr, sehr teuer.