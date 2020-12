Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

An dieser Stelle berichtet BizTravel-Chefredakteur Oliver Graue über seine Woche im Business Travel.

Mittwoch, 9. Dezember 2020

Dienstag, 8. Dezember 2020

Es ist schon ein komisches Gefühl. Seit ich bei fvw und BizTravel arbeite, unternehme ich an die 15 dienstliche Auslandsreisen pro Jahr – zu Beginn waren es sogar noch deutlich mehr. Dieses Jahr hingegen standen genau drei auf dem Programm, alle vor dem 7. März 2020: Mailand (Italiens größte Reisemesse), London (Business Travel Show) und Zürich (ein Interview).Und dennoch war ich global unterwegs, wenn auch auf eine Art und Weise, wie ich sie mir noch vor zehn Jahren nicht hätte vorstellen können. Ich war im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien, in den Niederlanden, in Abu Dhabi, in Russland, in Taiwan und zuletzt in der Türkei. Leider nicht "in echt", aber immerhin als Moderator oder Referent in Webinaren.Das hat Spaß gemacht – keine Frage. Warum? Weil ich mich beim Moderieren oder Referieren an vergangene Reisen in diese Länder erinnert fühlte, weil ich über meine "damaligen" Erlebnisse vor Ort sprechen konnte. Weil in meinem Kopf jene Bilder wieder lebendig wurden, die ich von meiner tatsächlichen Reise gespeichert hatte.Das aber heißt doch vor allem: Ohne dieses vorherige echte Erlebnis wäre ein solches Webinar zwar auch spannend und lehrreich gewesen – hätte aber höchstens halb so viel Freude gemacht. Daher: Ja, es ist gut, dass wir für Ausnahmezeiten wie diese eine virtuelle Variante in der Hinterhand haben. Ein Ersatz für das wirkliche Unterwegssein ist diese aber nicht.Dazu ist das Digitale – so empfinde ich es jedenfalls – viel zu oberflächlich, zu nüchtern, zu gefühlslos. Höchstens kann es noch eine Art Appetitanreger sein: Appetit auf die nächste (oder vielleicht erste) Reise in das präsentierte Land, Appetit darauf, Kulturen und Menschen noch besser und intensiver kennenzulernen.Und genau darauf freue ich mich schon jetzt. Auch wenn heute noch niemand sagen kann, wann genau wieder Normalität einkehren wird. Ein bisschen würde mir ja schon reichen – sozusagen als Einstieg.Es ist zwar nur eine kleine Änderung, aber ich möchte Sie nicht unterschlagen: Ab Mitte Januar 2021 erscheint dieser Newsletter nicht mehr unter dem Namen "BizTravel" – er heißt dann "fvw|TravelTalk Business Travel".Zugegeben, das klingt zunächst mal sperriger als bislang. Doch dahinter steckt eine neue Markenstrategie des Verlags FVW Medien, in dem auch der BizTravel-Newsletter erscheint: In Zukunft werden sämtliche Veröffentlichungen unter der Einheitsmarke "fvw|TravelTalk" vermarktet. Diese beiden Magazine – also fvw und TravelTalk – werden zu einem einzigen verschmolzen, sowohl in gedruckter Form als auch online.Rein technisch läuft biztravel.de (und damit auch dieser Blog) zwar bereits seit fast zwei Jahren auf dem Server der fvw, dennoch wurde für den Newsletter der Name "BizTravel" beibehalten. Das, wie gesagt, ändert sich nun. Daher wundern Sie sich bitte nicht, wenn (vermutlich ab 19. Januar 2021) montags, mittags und freitags "fvw|TravelTalk Business Travel" in Ihrer Mailbox als Absender auftaucht statt des gewohnten "BizTravel" – es ist kein Spam ...