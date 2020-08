Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Sonntag, 9. August 2020

Montag, 10. August 2020

Zu Hause bleiben – das ist, coronabedingt, groß im Trend. Ich bin mir sicher, dass das Reisen sofort wieder starten wird, wenn es tatsächlich einmal einen Impfstoff oder ein Medikament gegen das Virus geben sollte. Und trotzdem wird etwas bleiben: die Liebe zur "Nähe", zu Deutschland, zum Bundesland, zur Region – und zum eigenen Heim.Ein Zeichen für diese Entwicklung ist die Neuentdeckung des eigenen Gartens. Die begann zwar schon lange vor Corona, doch die Krise hat sie verschärft. Versuchen Sie mal, in Hamburg ein Stück Kleingarten zu bekommen: Die Wartezeit beträgt inzwischen mehrere Jahre. Denn was früher als "spießig" oder "reaktionär" galt, findet auch bei den Jüngeren immer mehr Anhänger.Vielleicht auch, weil man im Garten anders als oftmals im Berufsalltag noch selbst gestalten kann, man kann selbst etwas pflanzen oder säen, beobachten, wie es wächst und es am Ende bewundern (Blumen) oder ernten (Obst und Gemüse). Dinge, die für unsere Großeltern noch völlig normal waren: Mein Opa hatte einen riesigen Garten, züchtete von der Erdbeere bis zur Kartoffel alles selbst, und meiner Oma oblag es, das frisch Geerntete einzufrieren oder einzumachen. Oder daraus Marmelade zu kochen.Alles kommt irgendwann wieder: Als Kind habe ich über diesen Spruch noch geschmunzelt. Nun weiß ich, dass er stimmt.Kommt auch die Geschäftsreise irgendwann wieder? Die Umfragen und Studien, die dazu fast im Tagestakt veröffentlicht werden, sind widersprüchlich. Von "na klar, die Geschäftsreise erholt sich voll" bis zu "nein, das Geschäft schrumpft um 50 Prozent" reichen die Ergebnisse. Natürlich kommt es immer darauf an, wie man Fragen formuliert und wie man Antworten interpretiert. Grundsätzlich deutet die Unentschiedenheit aber auf die große Unsicherheit in den Unternehmen hin, wie sich Corona und die Krise entwickeln. Das weiß wirklich niemand.Haben Sie sich denn schon zu unserer virtuellen Business-Travel-Runde im Rahmen des fvw-Kongresses am Donnerstag, 3. September 2020, angemeldet? Mit hochkarätigen Experten aus der Branche spreche ich dann über die Zukunft der Geschäftsreise, die neuen Aufgaben für Travel Manager und Geschäftsreisebüros und darüber, wie in Zeiten der Pandemie Geschäftsreisen überhaupt möglich sind (10.15 Uhr bis 11.45 Uhr).Das Gute: Wenn Sie sich ein Freiticket sichern, ist das Ganze für Sie völlig kostenlos. Gehen Sie dafür einfach auf diesen Link . Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind.