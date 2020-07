Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Die Corona-Krise wird die Welt komplett verändern – nichts bleibt, wie es war. Und: Wir sind alle Rassisten. Und: Alle Migranten sind nett. Und: Wenn Du nicht Greta Thunberg verehrst, bist Du ein Klimaleugner. Und: Sämtliche Polizisten sind brutal, oder, noch schlimmer, wie es die "taz" kürzlich schrieb, "sie gehören auf die Müllhalde".Manchmal muss ich mir schon heftig die Augen reiben, wenn ich Äußerungen wie die vorstehenden von meinen Mitmenschen höre. Oder auf "sozialen" Netzwerken wie Facebook lese.Seit wann neigen wir eigentlich zu derart radikalen Übertreibungen und zu Pauschalurteilen (die mit der Realität sowieso meistens nichts mehr zu tun haben)? Warum gibt es in der heutigen Welt nur noch "gut" und "böse", "schwarz" und "weiß"? Warum geben wir vor, angeblich für Meinungsfreiheit zu sein, und erklären in Wirklichkeit jeden, der an vorschnellen Urteilen Zweifel anmeldet, zu einem Verharmloser, einem Feind, einem Verräter?Die Demokratie lebt von Kompromissen, sie lebt vom Abwägen – und eben nicht von Hysterie oder von angeblich unverrückbaren Wahrheiten, auf denen immer mehr Menschen zu sitzen meinen. Und in den Augen dieser Leute ist es dann auch gerechtfertigt, Polizisten zu treten, Geschäfte zu plündern, Denkmäler von ihren Sockeln zu stoßen. Schließlich verkündet man ja "die Wahrheit".Und alles muss "sofort" geschehen: alle Kohlekraftwerke abschalten (dann importieren wir eben den Atomstrom aus Frankreich), die Polizei abschaffen (wen rufen diese Leute eigentlich, wenn sie überfallen werden?), die Denkmäler zerstören (vielleicht gelten wir selbst in 100 Jahren ja auch als Monster, weil wir Tiere gegessen haben).Grund für derartige Übertreibungen ist nach Ansicht von Psychologen auch, dass sich manche Menschen überall und immer benachteiligt fühlen (auch wenn es in der Wirklichkeit gar nicht so ist) – und sie in radikaler Form ihren Unmut zeigen wollen. Am besten auf Facebook, Instagram & Co, da können es nicht nur die anderen "bewundern", sondern man selbst sich auch. Man inszeniert sich eben. Man ist präsent. Was für ein toller Hecht man doch ist!Nein, die Welt wird sich nach Corona nicht (komplett) verändern. Ja, es gibt Rassismus in der Gesellschaft, er ist aber ganz sicher kein Grundübel in Deutschland. Ja, wir müssen das Klima schützen, aber nicht, indem wir alles andere zerstören. Ja, es gibt auch in der Polizei Schwarze Schafe, so wie überall - ich bewundere jedoch die Menschen, die diesen für unsere Gesellschaft überlebensnotwendigen und gefährlichen Job machen. Und nein, sorry, nicht alle Migranten sind nett – und alle Deutschen natürlich auch nicht.Vor allem aber müssen wir den Übertreibungen Einhalt gebieten. Denn kluges Abwägen und Kompromisse finden macht das Leben angenehmer, für alle Seiten. Im Rheinland, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eine solche Lebensphilosophie. Sie lautet, kurz gefasst: Leben und leben lassen.