Hotelbuchungen auch unterwegs sollen durch die neue Kooperation von CWT und Concur für deren Firmenkunden einfacher werden.

Geschäftsreisespezialist CWT und Buchungsplattform-Anbieter Concur bauen ihre Zusammenarbeit aus. Dadurch erhalten Firmenkunden beider Unternehmen Zugang zu noch mehr Hotel-Content.

Im Detail können Unternehmen, die die Buchungs- und Abrechnungsplattform von Concur nutzen und Fimenkunden von CWT sind, nun auf das gesamte, in der Lösung Room-it gebündelte Hotel-Angebot von CWT zugreifen.Die Integration der Room-it-Lösung von CWT in die Concur-Plattform soll bei den Firmenkunden beider Unternehmen bis Jahresende abgeschlossen sein. Den Kunden, die das neue Angebot nutzen, verspricht CWT eine verbesserte Buchungserfahrung, eine umfangreichere Hotelauswahl, detaillierte Reportings und höhere Einsparungen. Auch in virtuelles Bezahlen der Hotels ist möglich, so dass Geschäftsreisende nicht ihre eigenen Kreditkarten oder die Corporate Card ihres Unternehmens nutzen müssen.