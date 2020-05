Deutlicher Trend Richtung Digitalisierung

Dabei hat die Branche aktuell weniger mit neuen Konzepten und Veranstaltungsformaten zu kämpfen als mit einem Zusammenbruch der Nachfrage. Aufgrund des Corona-Virus wurde bis zum Stichtag der EITW-Umfrage am 30. März bereits mehr als die Hälfte aller geplanten Veranstaltungen komplett abgesagt, während rund ein Drittel zunächst verschoben wurde. Dabei werden größere Veranstaltungen zunächst eher verschoben, während kleinere Veranstaltungen öfter komplett entfallen oder gleich in den virtuellen Raum verlagert werden.Den durchschnittlichen Umsatzverlust pro Betrieb für 2020 über alle Arten von Veranstaltungsstätten hinweg prognostiziert die Studie im sechsstelligen Bereich für das erste Quartal 2020. Der Wegfall von Aufgaben durch Ausfall oder Corona-bedingte, gesetzlich angeordnete Schließungen in Kombination mit den Umsatzeinbrüchen führt laut EITW zwangsläufig zu Stellenkürzungen. Jeder dritte Arbeitsplatz in der Veranstaltungsbranche ist mittlerweile gefährdet.Eine Prognose zur Erholung der Branche fällt schwer. Das EITW hat zwei Szenarien entworfen: Das erste nimmt dabei an, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie zwischen Juni und August erreicht sein wird. Die Nachfrage könnte ab September anziehen.Träfe dies zu, fänden im gesamten Jahr nur ein Drittel aller ursprünglich geplanten Veranstaltungen statt. Insbesondere kleinere Veranstaltungen würden in diesem Fall am schnellsten zunehmen und könnten sich bis Dezember 2020 wieder erholen.Sollten Veranstaltungen dagegen nicht vor Dezember stattfinden können, käme es für das laufende Jahr zu einem Ausfall von neun von zehn Veranstaltungen. Erst im Frühjahr 2021 wäre dann mit einer Normalisierung des Veranstaltungsgeschäfts zu rechnen.Angesichts solcher Entwicklungen verblassen die guten Zahlen des vergangenen Jahres. So verzeichnete die deutsche Tagungs- und Kongressbranche laut Meeting- und Eventbarometer 2019 erneut ein Rekordjahr.Rund 423 Mio. Menschen nahmen an Tagungen, Kongressen und Events in den deutschen Veranstaltungsstätten teil. Das bedeutet einen Zuwachs von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und stellt gleichzeitig ein neues Allzeithoch dar. Die Zahl der Veranstaltungen blieb mit knpp 2,9 Mio. verglichen mit dem Jahr 2018 konstant.