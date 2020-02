Blick auf das Vila-Vita-Hotel, das in der nordhessischen Stadt Marburg liegt.

Als Mischung aus Seniorenresidenz und Fünf-Sterne-Haus gestartet, bietet die Anlage heute neben einem deutlich vergrößten Hotel zahlreiche Restaurants, Spa und Tagungsräume.

Die gesamte Nacht über wurde noch gearbeitet und letzte Hand angelegt – dann war der große Augenblick gekommen: Mit der offiziellen Schlüsselübergabe an die Inhaber-Familie Anneliese und Reinfried Pohl öffnete im Februar vor 20 Jahren der Rosenpark Marburg seine Pforten. Damals stellte die Anlage noch eine Mischung aus exquisiter Seniorenresidenz mit Appartements und 5-Sterne-Hotel im Herzen der oberhessischen Universitätsstadt dar. Heute ist das Vila Vita Rosenpark ein urbanes, luxuriöses Wellness- und Tagungshotel mit 195 Zimmern.„Leben im Alter und Hotelkomfort erfahren in Marburg demnächst eine neue Dimension: Der Rosenpark, die in Deutschland bislang einmalige Mischung aus luxuriöser Seniorenresidenz, 5-Sterne-Hotel und dem zentralen Kommunikationspavillon“ – so stand es vor 20 Jahren unter dem Titel „Rosenpark Marburg – Luxuriöse Residenz und 5-Sterne-Hotel“ geschrieben. Mit insgesamt 60 Zimmern und 20 Suiten, unterschiedlichen Restaurants und Bars, einem Wellness-Bereich sowie einem Tagungsbereich für bis zu 200 Teilnehmern empfing das Hotel Rosenpark ab Februar 2000 im Stil eines Grand Hotels seine Gäste.Auf der großzügigen und eleganten Anlage fand sich die Rose als immer wiederkehrendes Motiv allerorts wieder – und ist auch heute noch zu finden. „Neben dem Qualitätsstandard zeichnet es sich durch seine Lage direkt an den Lahnauen aus. Hier logiert man ruhig, umgeben von Grün und dabei ganz zentral, mit günstiger Anbindung an den Bahn- und Straßenverkehr“, beschrieb es die Reportage damals.Eine weiträumige Sanierung in mehreren Bereichen begann im Jahr 2016. „Frisch, modern, zeitgemäß: Luxushotel präsentiert sich in neuer Aufmachung“, hieß es dann – die Traditionen des Hotels wurden erhalten, ein neuer Charme integriert. Eine der größten Veränderungen war darüber hinaus der Verzicht auf die Fünf-Sterne-Klassifizierung: Viele Unternehmen wollten in Zukunft auf diese Klasse für ihre Tagungen verzichten. Der Standard, die Größe und die Kategorien der Zimmer blieben bestehen.„Unser Haus besticht durch größtmöglichen Komfort für seine Gäste sowie den Serviceanspruch des erstklassigen urbanen Lebensstils – offen und freundlich". sagt Marcel M. Bruognolo, geschäftsführender Hoteldirektor des Vila Vita Rosenpark: "Vielen Dank an alle Mitarbeiter – sie machen den Unterschied!"Manche der Mitarbeiter seien dem Rosenpark bereits seit den Anfangstagen verbunden. Von einer „Herzensangelegenheit und starken Verbundenheit“, spricht denn auch Kristina Siener aus dem Reservierungs-Service. Gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Bernd Siener (ehemals Küchenchef im Rosenpark, heute im „Marburger Esszimmer“), den sie vor etwas mehr als 20 Jahren im Unternehmen ken-nenlernte, ist sie sozusagen ein „Kind der ersten Stunde“.Das Haus am Ende der heutigen Anneliese-Pohl-Allee besticht durch modernen Charme, zeitgemäßes Interieur und hochwertiges Design. Begonnen mit 80 Zimmern, wuchs das Hotel über 138 und 177 Zimmer auf inzwischen 195 Zimmer und Suiten – darunter auch Zimmer im Appartementstil für längere Aufenthalte. Hinzu kommen Restaurants wie das „Oliva Mediterran“, die Zirbelstube, der Weinkeller und die moderne „360° Bar & Lounge“ sowie ein 1000 qm großer Spa-Bereich und schließlich helle und mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume.