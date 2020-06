Die Lufthansa hat ihren Kunden wie berichtet auf allen europäischen Strecken eine Rückholgarantie gegeben. Das gilt aber nur, wenn sie direkt bei der Fluggesellschaft gebucht haben und nicht über Mittler.

Genau diese Einschränkung kritisieren nun der Deutsche Reiseverband (DRV) und der Verband Internet-Reisevertrieb VIR. Der DRV bezeichnet die Aussage der Lufthansa als eine "vollmundige Ankündigung", da sehr viele Kunden von diesem Versprechen gar nicht profitieren würden.Die Fluggesellschaft gewährt diese Garantie nur für Buchungen, die direkt auf der Lufthansa-Website, über NDC oder die Reisebüro-Seite lhgroup-agent.com getätigt werden. Für alle anderen Buchungen – etwa über die klassischen Reservierungssysteme und OBE – gilt sie nicht.Damit aber seien unzählige Buchungen von Veranstalter-Gästen und Einzelbuchungen von Reisebüros außen vor, sagt Ralf Hieke, Vizepräsident der mittelständischen Reisemittler im DRV: "Ein so elementares Sicherheitsversprechen an den Buchungsweg zu knüpfen ist schlicht erbärmlich", sagt Hieke.Auch beim Verband Internet Reisevertrieb (VIR) stößt die eingeschränkte Rückholgarantie sauer auf. "Es kann nicht angehen, dass sich der Lufthansa-Konzern einerseits damit brüstet, Kunden eine Rückfluggarantie zuzusichern, andererseits aber einen Großteil der Vertriebskanäle ihrer Kunden davon ausschließt", kritisiert VIR-Vorstand Michael Buller."Und dies vor dem Hintergrund, dass Reisebüros und Reiseveranstalter in den vergangenen Wochen aufgrund nicht geleisteter Refund-Zahlungen von Lufthansa selbst in große Liquiditätsprobleme getrieben wurden. Zugleich zwang man ihnen unglaubliche manuelle Prozesse auf, da die Refund-Funktion in den globalen Distributionssystemen (GDS) abgeschaltet wurde", so der Verbandschef weiter.