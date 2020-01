Vom 13. Januar 2020 an darf die italienische Fluggesellschaft vorerst nicht mehr abheben. Das gab die Luftfahrtbehörde ENAC bekannt.

Den Grund für die Kündigung der Betriebsgenehmigung nannte die Behörde nicht. Möglicherweise ist die Fluggesellschaft nicht in der Lage, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Auf ihrer Website teilt Ernest mit, dass sie nun aufgefordert sei, die "von der geltenden Gesetzgebung vorgeschriebenen Anforderungen zu erbringen", um den Widerruf der Bestimmung zu erwirken.Das Unternehmen ergreife hierfür "alle notwendigen Maßnahmen". In der Zwischenzeit werde der Ticketverkauf für alle Flüge vom 13. Januar an gestoppt.Ernest erhielt am 11. April 2017 ihre Lizenz. Mit ihren drei Airbus A-319/320 fliegt sie vor allem nach Albanien und in die Ukraine.