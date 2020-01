Lübeck Air startet ab Juni 2020.

Die neue Fluggesellschaft verbindet die Hansestadt mit München und Stuttgart. Losgehen soll es im Juni.

Das Angebot dürfte sich vor allem an Geschäftsreisende wenden, aber auch an Privatleute, die den Weg zum Hamburger Flughafen nicht auf sich nehmen wollen. Bayerns Landeshauptstadt soll zweimal täglich angeflogen werden, Stuttgart einmal.Die Fluggesellschaft Lübeck Air setzt Maschinen des Typs ATR 72-500 mit etwa 60 Sitzplätzen ein. Operativ ausgeführt werden die Flüge von der dänischen Gesellschaft Air Alsie. Lübeck Air bietet Tickets in den Klassen Silber, Gold und Diamant an; 23 Kilogramm Freigepäck und Essen an Bord sind in jeder Buchungsklasse enthalten.Damit findet in Lübeck erstmals seit 2016 wieder Linienverkehr statt. Damals hatte der ungarische Billigflieger Wizz die Marzipanmetropole verlassen.