Die Einstellung der Reisezeitschrift war absehbar: Bereits im Januar hatte der WDV-Verlag Insolvenz angemeldet.

Die frisch erschienene Ausgabe vom 5. Mai 2020 ist zugleich die letzte Ausgabe, teilte der Verlag in Bad Homburg mit. Chefredakteur Peter Pfänder plant nun, zumindest die Website weiterbetreiben zu können – in eigener Verantwortung."Abenteuer + Reisen" erschien 30 Jahre lang. Die Anzeigenlage wurde bereits in den vergangenen Jahren zunehmend schlechter. Der WDV-Verlag selbst hatte daher versucht, sich auf Firmenveröffentlichungen zu konzentrieren. Doch auch dies war vergeblich.