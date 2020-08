"Einfach glücklich wandern", so nennt der Bruckmann-Verlag eine neue Reiseführer-Reihe. Los geht es mit 30 Touren durch die Schwäbische Alb.

Viele Dinge können glücklich machen. Glücksratgeber gibt es inzwischen zu Hunderten, und dennoch belegen Umfragen immer wieder, dass wir Deutsche trotz allem Wohlstand und aller Sicherheit nicht zu den glücklichsten Völkern der Welt gehören.Eine einfache (und bewährte) Methode, die eigene Zufriedenheit zu steigern, ist das Wandern. Lange war es als "spießig" oder "langweilig" verpönt und wurde eher von der älteren Generation ausgeübt. Inzwischen jedoch liegt die gemächliche und genussvolle Fortbewegung zu Fuß wieder im Trend – auch bei jüngeren Menschen.Und wenn dann auch noch die Umgebung so reizvoll ist wie diejenige der Schwäbischen Alb, dann sollte dem Glück eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Annika Müller und Hannah Schulze jedenfalls beschreiben in ihrem Reiseführer30 Touren, geordnet nach solchen "für die Sinne", "für den Genuss", "ohne Uhr" und "Tour der Stille".Dabei geht es zu Klöstern und Burgen, auf Felsen, in Höhlen, in Weinberge, zu Wasserfällen oder nach "Klein Skandinavien". Und jede einzelne Tour ist nicht nur gut geschildert und ansprechend bebildert, sondern wird ergänzt durch eine Kurzbeschreibung "Auf einen Blick" sowie einen Kurztipp.Lust dazu, Wanderschuhe anzuziehen und Proviant einzupacken, bekommt man jedenfalls schon beim Blättern!Annika Müller, Hannah Schulze: Einfach glücklich wandern – Schwäbische Alb. Erschienen bei Bruckmann, 192 Seiten, Preis: 15,99 Euro.