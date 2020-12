Mit drei neuen Reiseführern greift der Michael-Müller-Verlag den Trend zum Deutschland-Urlaub auf: Die Bücher "Franken", "Mecklenburgische Seenplatte" und "Potsdam" sind reich an Tipps, Tricks und Details.

Reisen in Deutschland bleiben auch 2021 im Trend – darin sind sich Branchenexperten einig. Wegen der trotz Impfung schwelenden Corona-Krise vertrauen die meisten Urlauber nach wie vor auf die Sicherheit, die das eigene Auto bietet, und ziehen nah gelegene Ziele den Ferndestinationen vor.Gleich drei beliebten innerdeutschen Ferienregionen widmet der renommierte Michael-Müller-Verlag nun ganz neue oder neu aufgelegte Reiseführer.Zu den absoluten Klassikern gehört der bereits in 9. Auflage erschienene Führervon Ralf Nestmeyer. Auf mehr als 500 Seiten lässt der Autor nichts aus, was für Reisende wichtig ist. Vom "Romantischen Franken" über die "Fränkische Schweiz", das "Fränkische Weinland", Spessart und Rhön bis zum Fichtelgebirge fehlt hier wirklich gar nichts. Dazu gibt es zahlreiche und spannende Vorschläge des gebürtigen Nürnbergers – sehr zu empfehlen! (516 Seiten, Preis: 21,90 Euro)Wen es eher in den Norden zieht, der ist mit dem in 5. Auflage erschienenen Reiseführerbestens bedient. Sabine Becht und Sven Talaron stellen darin eine wahrhaft faszinierende wasser- und artenreiche Landschaft vor. Ebenso gehen sie auf die künstlerischen Refugien und hübschen Städtchen ein; äußerst gründlich, aktuell und mit vielen Tipps versehen informieren sie über die Region zwischen Schwerin und Neubrandenburg, zwischen Güstrow, Waren und Rheinsberg (348 Seiten, Preis: 18,90 Euro).Ganz neu ist der Stadtführer. Michael Bussmann und Gabriele Tröger beleuchten die brandenburgische Landeshauptstadt in all ihren Facetten – und die sind extrem vielfältig. Als Königsstadt ist Potsdam ebenso eindrucksvoll wie als Soldaten- oder Residenzstadt, als Studenten- oder Grenzstadt. Insgesamt sechs Touren durch Stadt und Umland stellen die beiden Autoren vor – jeweils mit einer Menge Sehenswertem und etlichen praktischen Tipps und Tricks (208 Seiten, Preis: 12,90 Euro).Wegen der Preisbindung bei Büchern sind zudem die Preise online wie offline identisch.