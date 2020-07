Klimaneutral reisen – das ist der Wunsch vieler Menschen in Zeiten des Klimawandels. Das Buch "Zug statt Flug" liefert dazu eine Fülle an Anregungen.

nicht gern in den Zug steigen, aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung: Der Trend zum Urlaub in Nahregionen könnte die Pandemie überleben. Die große Stunde für die Bahn – und damit für ein nachhaltiges Unterwegssein – könnte also noch kommen.

Manchmal geht es schneller als man denkt. Oder wussten Sie, dass es mit dem Zug ab Frankfurt gerade mal 8 Stunden nach Mailand dauert? Nach Breslau 11 und nach Prag ebenfalls 8 Stunden?Zugegeben: Verglichen mit dem Flug ist das fast immer etwas mehr – und doch spart es nicht nur eine Menge Stress und Wartezeit am Flughafen, sondern vor allem dient es der Umwelt. Denn wer statt des Flugs den Zug für seine (innereuropäische) Urlaubsreise nutzt, der sorgt dafür, dass kaum klimafeindliches Kohlendioxid entsteht.Der frisch im Kunth-Verlag erschienene Reiseführer "Fast CO2-frei: Zug statt Flug" präsentiert mehr als 50 Reiseziele in Europa, die sich mit durchaus mäßigem Zeitaufwand auch auf der Schiene erreichen lassen. Präsentiert werden neben deutschen Städten auch zahlreiche Destinationen in West und Ost, von Arhus und Amsterdam über Breslau, Kopenhagen und Pressburg bis Zagreb.Jedes Ziel wird mit hübschen, "appetitanregenden" Fotos vorgestellt, dazu gibt es Informationen über Attraktionen, Hotels, Einkaufstipps und Ausflüge. Dabei sind auch diese Empfehlungen klimabewusst, reichen vom vegetarischen Restaurant bis zum ökologisch wirtschaftenden Hotel.Auch wenn derzeit noch manche MenschenZug statt Flug: 52 klimabewusste Kurztrips in Europa. Erschienen im Kunth-Verlag. 312 Seiten, Preis: 24,95 Euro.Zu einer Leseprobe geht es hier