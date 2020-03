Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Es ist schon komisch: Wenn es in Krisen an irgendetwa mangelt, dann ist es fast immer Toilettenpapier. Woran liegt das? Warum werden nicht einfach mehr Rollen produziert?

Das Thema ist kein besonders Erquickliches – das ist es aber nie, wenn es um Dinge geht, die mit dem ... äh, Sie wissen schon ... zu tun hat. "Entscheidend ist, was hinten rauskommt", hat der inzwischen verstorbene Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl einmal gesagt. Allerdings meint er ein anderes "hinten" als das, worum es uns nun geht.Denn das muss in erster Linie sauber sein – sonst wird es eklig. Um es jedoch sauber zu halten, bedarf es Klopapiers. Über den Weichegrad und die Mehrlagigkeit lässt sich genauso diskutieren wie über den möglichen Gehalt an Vanille. Das alles sind Luxusdebatten. Zunächst einmal kommt es darauf an, überhaupt Klopapier zu besitzen.Das scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Denn in vielen Supermärkten sind die Klopapier-Regale genau so schnell wieder geleert, wie sie nachgefüllt werden. Kaum ein Einkaufswagen ist in diesen Tagen klopapierfrei. Neben Nudeln und Apfelmus stellt Klopapier das derzeit wohl am stärksten nachgefragte Produkt dar. Manche Supermärkte beschränken die Abgabe bereits auf eine Packung.Warum eigentlich? Warum sind wir Menschen so von der Rolle, wenn es um ausgerechnet dieses Produkt geht? So richtig erklären kann das niemand. Ist es der Nachahmer-Effekt nach dem Motto: Wenn jetzt alle Klopapier kaufen, dann kaufe ich auch? Beruhigt es einfach, weil es so schön groß ist? Oder denken manche Menschen, Corona führe zu Durchfall? Auf Witze-Seiten im Internet kursieren bereits Klopapier-Rezepte – etwa für Spaghetti mit Klopapier-Gulasch-Soße.Dabei ist das Toilettenpapier-Kauf-Phänomen (TKP) keinesfalls auf eine bestimmte Nationalität oder gar nur auf die Corona-Krise beschränkt. Wenn es irgendwo auf der Welt einen Mangel gibt, dann betrifft es meistens zunächst das Klopapier.Ich selbst habe das vor zwei Jahren auf einer Kuba-Reise festgestellt, eine Kollegin machte die Erfahrung in Nicaragua. Vor den öffentlichen Toiletten etwa wurden jedem, der ein dringendes Bedürfnis verspürte, zwei (!) kleine Blättchen Klopapier mitgegeben. Mehr gab es nicht. Schluss. Aus.Wird möglicherweise also doch zu wenig Klopapier produziert? Und wenn es so ist – warum? Vielleicht sollte sich die Wissenschaft nach Ende der Coronakrise dieses Themas einmal intensiv annehmen. Nur eines steht fest: der Ursprung des Klopapiers. Erfinder sind nämlich – nein, nicht die Schweizer –, sondern die Chinesen! „Sie (die Chinesen) sind nicht sehr sorgfältig mit Sauberkeit, und sie waschen sich nicht mit Wasser, wenn sie ihr Geschäft erledigt haben, sondern wischen sich nur mit Papier ab", soll laut Wikipedia im Jahre 851 ein China-Reisender berichtet haben.Und warum nimmt man dann heute nicht auch einfach Wasser, wenn es kein Klopapier mehr gibt?