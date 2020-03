Geschäftsreisende, die ihre Flüge, aber auch Übernachtungen oder Mietwagen-Fahrten, über Travelperk buchen, können die bei der Reise anfallenden Kohlendioxid-Emissionen direkt kompensieren.

Greenperk nennt der Geschäftsreise-Anbieter seinen neuesten Service zum Ausgleich von auf Geschäftsreisen entstandenen CO-Emissionen. Dabei können die Unternehmen die Kompensation mit nur einem Klick direkt über die Buchungsplattform leisten, verspricht der Dienstleister. "Unsere Kunden, die das Feature nutzen, zahlen 27 Euro pro Tonne CO, die durch Flüge, Hotels, Bahn- oder Mietwagen-Nutzung ausgestoßen werden", erklärt Eugen Triebelhorn, Deutschland-Chef von Travelperk. Im Schnitt würden die Ausgleichszahlungen etwa vier Prozent der jeweiligen Geschäftsreisekosten betragen.Bei der Kompensation arbeitet Travelperk mit der Berliner Umweltagentur Atmosfair zusammen. So fließen die Ausgleichszahlungen in verschiedene Projekte der gemeinnützigen Organisation. Dazu gehören unter anderem der Bau von Biogasanlagen in Nepal oder die Förderung von effizienten Öfen anstelle der klassischen Feuerstellen in Ruanda. "Die Zusammenarbeit mit Travelperk ist ein wichtiger Schritt für klimafreundliche Geschäftsreisen", so Atmosfair-Geschäftsführer Dietrich Brockhagen, "Unternehmen erhalten nun schon bei der Buchung die Möglichkeit, die CO-Emissionen verschiedener Optionen zu vergleichen und in ihre Entscheidung einfließen zu lassen."Travelperk hat sich mit dem Start der neuen Funktion zudem selbst zur Kompensation aller CO-Emissionen verpflichtet, die auf Geschäftsreisen der eigenen Mitarbeiter anfallen.