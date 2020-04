Regional-Fluggesellschaften nutzen meist kleines – aber eher teures – Fluggerät wie diese Dornier Do-328.

Auf den ersten Blick mag man das kaum mehr für möglich halten. Zu düster sind die gegenwärtigen Perspektiven und Prognosen für die gesamte Luftfahrt. Selbst große Fluggesellschaften erwarten keine schnelle Erholung.

Neue Perspektiven für Unternehmen und Geschäftsreisende

Cityjet und Zeitfracht im Abwärtstaumel

Die Regionalfliegerei hatte schon vor Beginn der Corona-Krise kein leichtes Geschäftsumfeld, und die Branche musste mit Pleiten und dünnen Margen leben. Die größte Regionalfluglinie in Europa, die britische Flybe, war das zuletzt spektakulärste Opfer. Nach den Ursachen zu suchen, den nicht optimal entwickelten jeweiligen Geschäftsmodellen, ist genug Stoff für solide Dissertationen.Festzuhalten bleibt, dass Regionalfliegerei nur funktionieren kann, wenn die Kunden-Kernzielgruppe der Geschäftsreisenden auch einen stetigen Bedarf hat und das lokale Angebot entsprechend ausgerichtet ist. Klingt banal, ist aber existenziell.Hier kommt die kritische Schnittstelle von Region, Markt (Catchment) und Wettbewerb zusammen: Sind genug Unternehmen mit solidem Flugpotenzial vorhanden, die schnelle, direkte und stressfreie Verbindungen zu schätzen wissen? Oder sind im klassischen 60-Minuten-Radius (Anreisezeit) andere Flughäfen etwa mit Billigangeboten präsent, die eine „Alternative“ bieten?Regional-Airlines haben eine andere Kostenkalkulation. Sie setzen kleinere Fluggeräte ein, die meist zwischen 30 bis 80 Sitzen liegen. Die Flugzeuge, in der Regel kleinere Jets und Turboprops, sind oft im Unterhalt teurer und bieten im Vergleich zu den größeren Jets wie Airbus A-320 oder Boeing B.737 einen begrenzteren Reisekomfort.Wenn Geschäftsreisende – wie oft der Fall – ausschließlich den billigsten Preis (Best Buy) im Fokus haben und dabei Gesamtreisekosten und Reisezeit vernachlässigen, haben Regionalflugangebote einen schweren Stand. Hier kann es nun in der Nach-Corona-Zeit eine neue Perspektive geben, wenn bei (zunächst) reduziertem allgemeinem, langsam sich entwickelndem Flugangebot, Unternehmen in der Region ihren Regional-Airport neu bewerten: Schnelligkeit, kurze Bodenzeiten, keine langen Schlangen im Kontroll- und Sicherheitsbereich sowie oft das Gefühl im „Privatflugzeug“ zu reisen.Eine solche Renaissance kann gelingen, wenn Geschäftsreisende und Unternehmen ein neues Verständnis für diese Vorteile entwickeln und bereit sind, dafür mehr zu zahlen. Und wenn Travel Management und Geschäftsführung diese Reise-Direktiven klar und verbindlich vorgeben.Die großen Fluggesellschaften wie die Lufthansa-Gruppe mit Eurowings und Austrian Airlines trennen sich gerade von den letzten Turboprops wie der Bombardier Q-400 (78 Sitze). Sie konzentrieren sich nur noch auf größere und wirtschaftlichere Flugzeuge mit oft doppeltem Sitzangebot. Das jedoch geben die überschaubaren Regionalmärkte meist an Kapazität nicht her, und die Flughäfen verlieren dadurch wertvolle Routen und Verbindungen.Hinzu kommt, dass jetzt in der Corona-Krise Nischen-Spezialisten wie die irische Cityjet oder die deutsche Zeitfracht/WDL mit der Dachmarke „German Airways“ ihr bisher lukratives Geschäftsmodell schlagartig verloren haben, da sie mit sogenannten „ACMI-Verträgen“ (komplette, oft langfristige Vermietung von kleineren Regional-Flugzeugen und Crews) an Airlines wie SAS, Aer Lingus, Brussels oder Eurowings weniger aufkommensstarke Routen bedienten. All diese Angebote sind nun weg, Ersatz ist zunächst nicht in Sicht. Oft bleibt dann nur die Insolvenz in Eigenverwaltung, wie man es gerade bei den beiden Airlines erlebt.Damit jedoch entsteht ein Vakuum in diesem Nachfrage-Segment – womit sich nach Corona eine neue Nischenperspektive für Regionaldienste eröffnet. Das klappt aber nur mit Unterstützung und Kooperation mit den Regionalflughäfen, den Ländern/Kommunen und der lokalen Wirtschaft. Alle Parteien müssen eine faire Win-Win Chance sehen, damit das Projekt sich überlebensfähig entwickeln kann.Dabei wird es entscheidend sein, die kritische Masse an regelmäßiger Auslastung der kleineren Regionalflieger zu sichern. Hier sind dann die Geschäftsreisenden und Unternehmen gefragt, sich konkret zu beteiligen. Gute Absichtserklärungen und Worte alleine reichen nicht. Das (finanzielle) Risiko muss auf alle Schultern verteilt werden.