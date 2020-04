Der Geschäftsreiseanbieter kompensiert die selbst vorgenommenen Dienstreisen seit 2019. Dies werde fortgesetzt.

Der Ausgleich gelte für Reisen von GBT-Mitarbeitern während des Jahres 2019 und werde fortgesetzt, heißt es. Damit sei GBT die erste TMC, welche die Emissionen all ihrer eigenen Reisen ausgleiche. Trotz Corona sei es wichtig, "an den Werten festzuhalten", sagte Si-Yeon Kim, GBT Chief Risk & Compliance Officer. Dazu gehöre die Nachhaltigkeit.Mit dem Kohlendioxid-Ausgleich unterstütze GBT das Regenwald-Schutzprojekt Envira Amazonia des Carbon Fund, das mehr als 2000 Quadratkilometer Wald vor Abholzung schütze und dazu beitrage, das Äquivalent von mehr als 12,5 Mio. Tonnen Kohlendioxid zu kompensieren.Derzeit arbeite die TMC daran, "richtungsweisende Entscheidungen zum Kohlendioxid-Ausstoß" vorzubereiten. „Unsere Kunden erkennen, dass verantwortungsbewusste Beschlüsse für die Umwelt und nachhaltige Unternehmensführung zu handfesten Vorteilen im Geschäft führen, was wiederum Geschäftsreisen stärker ins Blickfeld der Mitarbeiter rückt“, so Si-Yeon Kim weiter.