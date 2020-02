Fachdiskussion auf der Connect 2020.

Was vor 17 Jahren als kleine regionale und eher innerfranzösische Veranstaltung „French-Connect“ begann, hat sich mittlerweile zu einer europäischen und internationalen Bühne entwickelt, die rund 650 Manager von Fluggesellschaften, Flughäfen, Fremdenverkehrsämtern und Dienstleistern an einem attraktiven Standort für einige Tage zusammenholt.Karin Butot, die Chefin und Gründerin der „Connect-Aviation“ aus Lyon, hat zur jetzt stattgefundenen Veranstaltung sogar eine Rekordteilnahme im Gastgeberziel Antalya verkündet. Was den Reiz für die Airline- und Airport-Manager ausmacht dabei zu sein, ist ein perfekt organisiertes und diszipliniertes Speed-Dating mit den jeweiligen Partnern über neue Flugstrecken und Kooperationsmöglichkeiten.Daneben gibt es eine Vielzahl von Fachvorträgen und Präsentationen führender Manager. So informierte etwa der Chef des schnell wachsenden und erfolgreichen kuwaitischen Billigfliegers Jazeera-Airways, Rohit Ramachandran, dass es manchmal mit einer erfolgreichen neuen Streckenentwicklung nicht Jahre braucht, sondern sehr schnell gehen kann: „Wir sind auf einen Ort in Kirgisisistan mit dem Namen Osh aufmerksam gemacht worden, hier doch eine neue Flugstrecke nach Riad zu eröffnen – da es bisher nach Saudi-Arabien keine Flugverbindung gab", sagt er. "Innerhalb von sechs Wochen war die Strecke rentabel."Auch die noch neue Flugverbindung nach London rechne sich schon nach vier Monaten für Ramachandran. „Entscheidend ist immer ein Mix aus ethnischen, privaten und auch geschäftlichen Verkehren“, verrät er sein Erfolgsgeheimnis. Doch nicht alle Flughafenchefs haben mit neuen Flugstrecken so ein Erfolgserlebnis und müssen hart um den Erhalt bestehender Verbindungen kämpfen. Gerade kleine Regionalflughäfen, die ohnehin schon im Visier der Öffentlichkeit stehen, ob sie überhaupt für die Region notwendig sind, haben da keinen leichten Stand und sind sehr auf die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft und Verbänden angewiesen.„Wir wollen gerade unseren Geschäftsreisenden ein gutes, bedarfsausgerichtetes Angebot machen – brauchen dann aber auch ihre Unterstützung", sagt der für die Entwicklung neuer Flugstrecken zuständige Manager des Regionalflughafens Münster-Osnabrück, Detlef Döbberthin. Hier hapere es dann aber oft mit der Solidarität bei den Firmen. Wenn nach langwierigen Verhandlungen die gewünschte Strecke eingerichtet werde, bleibe die Nachfrage der Geschäftsreisenden trotzdem aus.Das Problem dabei: Bedingt durch die Nischenverbindungen könnten meist keine großen Maschinen wirtschaftlich eingesetzt werden. Kleine 30- bis 50-Sitzer seien jedoch im Unterhalt teurer, knapp im verfügbaren Angebot und kosteten daher pro Sitzplatz einiges mehr. Firmen achteten jedoch oft nur auf den Flugpreis und übersähen die Gesamtkosten, die der Geschäftsreisende tatsächlich verursacht.Auch Geschäftsreisende selber, so die Beobachtung vieler Regionalflughafen-Manager, haben oft nur ihre persönlichen Ziele wie Meilenprogramme im Fokus und nähmen gern Umwege über größere Flughäfen in Kauf, um ihre Vorteile zu nutzen. So würden dann viele Strecken nach kurzer Zeit schon wieder eingestellt, weil sie nicht wirtschaftlich zu halten seien.Dies sei etwa gerade beim Bodensee-Airport in Friedrichshafen mit seiner Strecke nach Hamburg der Fall. „Dabei haben wir uns wirklich mächtig ins Zeug gelegt und mit unserer lokalen Wirtschaft eng zusammengearbeitet – und es hat trotzdem nicht funktioniert", sagt enttäuscht der Flughafenmanager Andreas Humer-Hager.Auf der „Connect-Konferenz“ sind diese Erfahrungen keine Einzelfälle und gehören zum Alltag leidgeprüfter gerade kleinerer Flughäfen. Sie bemühen sich intensiv um neue Fluggesellschaften. Nur wenn idealerweise die Region bereit ist, sich in der Entwicklung auch mit finanziellen Mitteln zu beteiligen, kann es funktionieren. „Die lokale Nachfrage muss stimmen“ sagt der engagierte Flughafenchef von Antwerpen und Ostende-Brügge, Marcel Buelens, der mit der noch jungen Air Antwerp von Antwerpen nach London-City fliegt. Dort mache er blendende Geschäfte, gerade mit Geschäftsreisenden.Das einer der neuen Anteilseigner der kleinen Fluggesellschaft die KLM ist und in ihren Reservierungssystemen die Strecke aktiv verkauft, mag sicher nicht von Nachteil sein. Buelens hebt aber hervor, „dass die Region Flandern stolz auf ihren Regionalflughafen ist und ihn zu schätzen weiß“. Eine Erfahrung, die sich auch so mancher deutscher Regionalflughafen wünschen würde.