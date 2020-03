Nach derzeitigem Stand soll die Veranstaltung wie geplant im April in Köln stattfinden. Beust löst zudem mit seiner Beraterfirma Hubert Koch als VDR-Lobbyist ab.

Der ehemalige CDU-Politiker und jetzige Politikberater spricht am 23. April zum Thema „Verbandslobbying aus Sicht der Politik: Notwendiges Übel oder hilfreiche Unterstützung?“. Von Beust ist Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter der von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft.Von 1993 bis 2001 hatte er den CDU-Fraktionsvorsitz in der Hamburgischen Bürgerschaft inne und war in der Hansestadt von 2001 bis 2010 Erster Bürgermeister. Daneben war er Mitglied des Bundesvorstands der CDU.Die Beratungsgesellschaft von Beust & Coll. mit Standorten in Hamburg, Berlin und Brüssel wird künftig zudem das VDR-Hauptstadtbüro betreuen und die politischen Aktivitäten des VDR auf Europa-, Bundes- und Länderebene strategisch sowie operativ mit begleiten, teilt der VDR mit. Von Beust & Coll. folgt damit auf Dr. Hubert Koch, der sich aus dem politischen Tagesgeschäft zurückzuziehen will.„Wir freuen uns sehr, dass wir mit von Beust & Coll. nachfolgend einen renommierten und exzellent vernetzten Partner haben, mit dem wir den Interessen unserer Mitglieder auf höchster politischer Ebene weiter Gehör verschaffen können", sagt Verbandspräsident Christoph Carnier. "Gleichzeitig danken wir Dr. Hubert Koch für sein langjähriges erfolgreiches Engagement als Hauptstadtrepräsentant des VDR."Die VDR-Frühjahrstagung findet vom 21. bis 23. April in Köln statt. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge ist keine Verschiebung geplant.