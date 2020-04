Das Land verzeichnet inzwischen fast 15.000 Corona-Tote. Auch in den vergangenen 24 Stunden wurden 574 neue Todesfälle gezählt.

In einer Fernsehansprache sagte Staatschef Emmanuel Macron, die Ausgangssperre werde bis zum 11. Mai 2020 verlängert. In bestimmten Regionen seien zudem die Krankenhäuser überlastet. Macron machte den Menschen jedoch Hoffnung, dass sich die Lage demnächst verbessern werde.In Frankreich gilt das Ausgangsverbot seit dem 17. März. Die Bürger dürfen das Haus nur einmal am Tag im Radius von einem Kilometer verlassen – zum Einkaufen, Spazieren- und Gassigehen.