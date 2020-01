Condor soll weiterhin im Ferienverkehr und unter der Führung ihres bisherigen Managements sowie unter ihrer eigenen Marke fliegen. "Wir wollen die traditionsreiche Marke Condor in Deutschland weiterentwickeln und diese auch in andere europäische Märkte einführen", sagt LOT-Chef Rafał Milczarski.Das von PGL unterbreitete Angebot zur Übernahme von Condor wurde vom Gläubigerausschuss als das attraktivste ausgewählt. Der Kauf soll bis April 2020 abgeschlossen sein. LOT muss neben dem Kaufpreis die Schulden der Condor beim deutschen Staat bezahlen: 380 Mio. Euro.LOT ist innerhalb der Star Alliance Partner der Lufthansa, auf deren Zubringerflüge Condor für ihre Fernstrecken angewiesen ist. Lufthansa durfte aus kartellrechtlichen Gründen nicht selbst für ihre ehemalige Tochter bieten. LOT beförderte 2019 zehn Millionen Passagiere und setzt stark auf Langstrecken nach Nordamerika und Asien, die ausschließlich mit der Boeing 787 Dreamliner bedient werden.

In Deutschland wirbt LOT besonders um Geschäftsreisende: Die Langstrecken nach Asien und Nordamerika via Warschau werden mit etlichen Zubringerflügen ab deutschen Flughäfen vorgenommen.Neben Warschau betreibt LOT ein Drehkreuz in Budapest. Insgesamt operiert die staatliche Airline auf mehr als 120 Strecken mit einer starken Präsenz in Mittel- und Osteuropa und bietet 18 Langstreckenverbindungen nach Nordamerika und Asien. Die PGL-Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro und ist nach eigenen Angaben profitabel.