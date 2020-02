Edel: die Lobby im neuen Leonardo Hotel in Offenbach.

Es ist das fünfte Haus der Leonardo Hotels Central Europe im Rhein-Main-Gebiet. Prägend ist das Open-Lobby-Konzept mit Bar und Lounge.

Mehr dazu

Mehr dazu Adlershof Leonardo baut sechstes Hotel in Berlin

Mehr dazu

Mehr dazu Neue Position Susanne Benad führt den MICE-Verkauf bei Leonardo

Entworfen wurde dieses vom renommierten Interior Designer Andreas Neudahm. Großen Zuspruch für den sechsgeschossigen Neubau erwarten Oded Zizovy, General Manager des Hauses, und Ingo Domaschke, Cluster General Manager Frankfurt Leonardo Hotels Central Europe, ganz besonders bei Geschäftsreisenden. Denn diese profitierten durch die direkte Anbindung an den Frankfurter Hauptbahnhof und Flughafen sowie an die Messestandorte Frankfurt und Offenbach.Die Lage mit Blick auf den Main und die Frankfurter Skyline von den oberen Etagen sowie der Konferenzbereich im Erdgeschoss gehörten zu den Highlightsm heißt es. Das Hotel verfügt über 238 überdurchschnittlich große Zimmer, fünf Konferenzräume auf insgesamt 230 Quadratmetern Fläche und eine Außenterrasse mit Zugang zum Main sowie dem Restaurant Traveler mit Bar und Lounge.Aktuell betreibt Leonardo Hotels Central Europe in der Rhein-Main-Region nun fünf Häuser mit 1181 Zimmern. Mit zwei weiteren Projekten in Eschborn (April 2021) und Frankfurt Europaallee (März 2022) will die Kette auf insgesamt sieben Häuser erweitern.