Etihad Airways mit einem Airbus A-330.

Im Webinar der fvw heute von 11 bis 12 Uhr erkärt Gianni Tronza, Etihad-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, wie die arabische Fluggesellschaft für ihre Passagiere ein sicheres Fliegen garantiert.

So melden Sie sich an heutigen Mittwoch, 16. September 2020, von 11 bis 12 Uhr auf fvw.de statt. Das Webinar mit Eithad-Deutschland-Chef Gianni Tronza und Detlef Freiherr von Weitershausen-Haner vom Fremdenverkehrsamt DCT Abu Dhabi findet amauf fvw.de statt. Unter diesem Link melden Sie sich an. Natürlich ist das Webinar für Sie kostenlos.

Eine kostenlose Covid-19-Versicherung, hochwirksame Luftfilter, Mund-Nasen-Schutz und spezielle Wellness-Botschafter: Unter dem Namen "Etihad Wellness" hat Etihad Airways ein umfassendes Paket geschnürt, das den Passagieren mehr Sicherheit und größeres Wohlbefinden auf Reisen bietet.Und um den Schutz während des Flugs noch weiter zu maximieren, dürfen nur solche Gäste eine Etihad-Maschine betreten, die einen negativen Covid-19-Test vorweisen können. "Das Wohlbefinden der Gäste hat für uns absolute Priorität", sagt Gianni Tronza, General Manager von Etihad Airways für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Bei dem Webinar wird er Fragen rund um die Wellness-Lösung und das aktuelle Netzwerk der Fluggesellschaft aus Abu Dhabi beantworten. Das virtuelle Event richtet sich an Reisebüros, Veranstalter und alle anderen Interessierten.Über die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in dem Emirat selbst wird Detlef Freiherr von Weitershausen-Haner, Country Manager Germany, Switzerland, Austria and Netherlands, Travel Trade and Market Development Department des DCT Abu Dhabi, informieren. Das Webinar findet statt am Mittwoch, 16. September 2020, 11 Uhr.