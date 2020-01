Auch Bahncards 25 und 50 kosten per 1. Februar (Gültigkeit) zehn Prozent weniger als bislang.

Zunächst hatte es geheißen, die Bahncards 25 und 50 seien keine Fahrscheine, sondern Rabattkarten, für die die Mehrwertsteuer-Senkung nicht gilt. Nun haben sich Länder und Bund geeinigt.

Damit werden auch die Bahncards 50 und 25 künftig zehn Prozent günstiger. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben nach dpa-Informationen zugestimmt, dass die Mehrwertsteuer-Senkung für Bahntickets auch für diese Bahncards gilt.Ein entsprechendes Schreiben des Bundesfinanzministeriums liegt der dpa vor. Die Bahn will den verringerten Steuersatz ebenfalls vollständig an die Kunden weitergeben – für alle Bahncards mit Gültigkeit vom 1. Februar an.Im Klimapaket von Ende Dezember 2019 hatte die Bundesregierung eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 7 Prozent für den Bahnfernverkehr beschlossen. Bereits seit Anfang Januar gelten die reduzierten Ticketpreise bei der Deutschen Bahn. Auch die Bahncard 100 war darin enthalten.Offen war bislang, ob auch die beiden anderen Bahncard-Typen 50 und 25 – mit denen Kunden die Hälfte beziehungsweise ein Viertel weniger für Tickets zahlen – günstiger werden. Darüber hatten Bund und Länder verhandelt, nun gibt es eine Entscheidung. In Deutschland besitzen mehr als fünf Millionen Menschen eine Bahncard.Eine normale Bahncard 25 für die 2. Klasse kostete bisher 62 Euro für ein Jahr – sie wird per 1. Februar 6,20 Euro günstiger, also 55,80 Euro kosten. Der Preis der Bahncard 50 sinkt von bislang 255 Euro auf dann etwa 230 Euro.



Bei der Bahncard Business 50 (1. Klasse) verändert sich der Preis von 652 Euro auf etwa 587 Euro, bei der Bahncard Business 50 (2. Klasse) wären es statt 326 Euro künftig 293 Euro. Für die Bahncard Business 25 (1. Klasse) sind es statt 146 Euro dann 131 Euro. Die Version Bahncard Business 25 (2. Klasse) kostet statt 73 Euro nunmehr knapp 66 Euro.