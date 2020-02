Die neue im Michael-Müller-Verlag erschienene Reihe "Stadtabenteuer" wird auf der ITB in Berlin in der Kategorie "Besondere Reiseführer" ausgezeichnet. Gelobt wird unter anderem die Authentizität der Texte.

Mehr dazu

Mehr dazu Lesetipp Metropolen erleben abseits des Üblichen

Die Jury begründet die Verleihung des Awards an diese Reihe mit den Worten: "In den acht neuen Michael Müller’schen Stadtabenteuern Amsterdam, Berlin, Hamburg, Lissabon, New York, Prag, Rom und Wien dürfen sich die Autorinnen und Autoren mit ihrem subjektiven Erlebnis-Ich so richtig in ihrer City austoben und das Korsett herkömmlicher Reiseführerkonzepte lockern. Das liest man gern und gewinnt das vertrauliche Gefühl: Die waren alle vor Ort oder sind wirklich 'von hier' und kennen sich bestens aus."Im Oktober hatte BizTravel die Reihe in seinem Sonderheft vorgestellt.