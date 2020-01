Erneut droht der Regional-Fluggesellschaft Flybe der Kollaps. Erst im vergangenen Jahr wurde sie vor der Pleite gerettet, indem ein privates Konsortium sie aufgekauft hat.

Mehr dazu

Mehr dazu Britischer Regio-Carrier Flybe heißt jetzt Virgin Connect

Mehr dazu

Mehr dazu Connect Airways Flybe-Verkauf unter Dach und Fach

Mehr dazu

Mehr dazu Flugbuchungen (2) Flybe wechselt ins GDS Amadeus

Premier Boris Johnson sagte der BBC, es sei zwar nicht Aufgabe der Regierung, Unternehmen zu retten, die in Schwierigkeiten geraten seien: So lehnte er es beispielsweise ab, Thomas Cook vor der Pleite zu bewahren. Flybe sei jedoch wichtig für eine gute Verkehrsanbindung Großbritanniens. Daher berate man über mögliche finanzielle Hilfen.Hintergrund ist, dass Boris Johnson bei seiner Wahl viele Stimmen dort bekommen hatte, wo Flybe fliegt. Sein Versprechen war es, diese Gegenden besser an London anzubinden. Sollte Flybe nun aufgeben müssen, würden die Verbindungen in die Hauptstadt noch schlechter werden.Laut TV-Sender Sky News könnten etwa die Gebühren für Inlandsflüge gesenkt oder Flybe für eine fällige Zahlung von 117 Mio. Euro Aufschub gewährt werden.Flybe fliegt 71 Ziele in Großbritannien und außerhalb des Landes an, darunter auch mehrere Flughäfen in Deutschland. Die in Exeter sitzende Airline mit rund 70 Maschinen war im vorigen Jahr von einem Konsortium um Virgin Atlantic übernommen und damit vor der Pleite gerettet werden. Geplant ist, die Fluggesellschaft umzubennen.