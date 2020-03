Stylisch: So soll die Lounge des neuen Radisson Red in Köln aussehen.

Das vom Immobilienunternehmen Gerch Group gebaute Haus soll Teil des neuen Laurenz-Carrés werden. Die Eröffnung ist für 2023 geplant.

Die Verträge zwischen Gerch und Radisson wurden nun unterzeichnet. Das Hotel liegt nur wenige Schritte vom Kölner Dom entfernt. Das Haus der Radisson-Lifestyle-Marke soll in ein bereits bestehendes, denkmalgeschütztes Hotelgebäude einziehen. Ergänzt wird es durch einen gegenüberliegenden Neubau. Insgesamt soll das Haus über 262 Zimmer verfügen. Die Eröffnung des Hotels ist für 2023 unter dem Namen Radisson Red Cologne geplant.Damit erweitert sich das Red-Portfolio auf weltweit mehr als 40 Hotels, die in Betrieb oder in Entwicklung sind. Es handelt sich um das erste Haus dieser Marke in Deutschland.